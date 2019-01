B&B-uitbater omgebracht in Zottegem, echtgenote en dochter opgepakt

Zottegem -

De 61-jarige uitbater van een Bed & Breakfast aan de Mijnwerkersstraat in Zottegem is zondagavond met geweld om het leven gebracht. Twee familieleden zijn opgepakt en worden momenteel verhoord. Het gaat om zijn echtgenote en de 19-jarige dochter van het slachtoffer die mee in de zaak zaten.