21-jarige bedotte meer dan 40 Belgen op tweedehandssite: “Hij toonde me op zijn smartphone hoe het geld op mijn rekening kwam en toch stond het er niet op”

Gent - Maarten G., de 21-jarige Nederlander die met een valse bank-app in ons land tientallen argeloze verkopers van dure tweedehandsspullen oplichtte, zei vanochtend voor de Gentse rechter veel spijt te hebben. Maar aan de slachtoffers heeft hij nog geen eurocent van zijn buit teruggegeven.

Maarten G. ziet er met zijn eerstecommuniegezicht, klein en fijn postuur en ambtenarenbrilletje absoluut geen misdadiger uit. Toch slaagde de 21-jarige er in 2017 en 2018 in om op koelbloedige wijze meer dan 40 Vlamingen voor honderden tot enkele duizenden euro te bedotten door hun tweedehandsspullen te kopen zonder te betalen. De totale oplichtingssom bedraagt meer dan 70.000 euro.

Zelfs een verhoor door de politie en een confrontatie met een Nederlandse onderzoeksjournalist volstonden niet om hem te doen ophouden.

“Ik heb heel veel spijt, woon weer bij mijn moeder en wil opnieuw studeren met een toelage”, zei hij gisteren deemoedig.

“Zou je niet beter eerst eens aan het terugbetalen van je slachtoffers denken?”, antwoordde rechter Van Mol op berispende toon. “Het valt maar af te wachten of je niet in de cel belandt in plaats van op de schoolbanken.”

Het openbaar ministerie eist de maximumstraf van 5 jaar cel.

Sjieke tiep

Een van zijn slachtoffers is Gentenaar Roger De Munter die in Antwerpen woont. “Ik ben een liefhebber van camera’s en koop en verkoop regelmatig fototoestellen via sites als tweedehands.be.”

Roger De Munter verkocht een dure camera aan de oplichter maar zag daar geen cent van terug op zijn rekening. Foto: gn

Toen ik een duur Sonytoestel op de site aanbood voor 2000 euro, belde een jonge Nederlander mij terug. “Ik ben in de buurt van Antwerpen en kan om 17 uur bij jou thuis zijn”, zei hij. “Om vijf voor vijf belde een sjieke tiep aan, mooi in het pak gestoken en met de haren netjes gekamd. Hij zei meteen zijn naam toen hij binnenkwam. De koop was vlug beklonken. Wat me opviel was dat hij niet echt geïnteresseerd was in het toestel. Het is enkel om foto’s op straat te maken, was zijn uitleg. Hij wou betalen met een bank-app. ’s Morgens had mijn bank me nog verzekerd dat die apps veilig waren. Ik zag op het scherm van zijn smartphone mijn rekeningnummer verschijnen en ik zag ook hoe het geld van zijn rekening verdween. Maar ik heb nooit mijn geld gezien. Toen hij de deur uit was, googelde ik zijn naam en zag overal het woord oplichting verschijnen. Ik wist meteen dat ik het vlaggen had.”

Maarten G. ging overal op dezelfde manier tewerk. Hij was enkel uit op dure tweedehandsspullen waar hij nog enkele honderden euro kon aan verdienen in speciaalzaken voor tweedehandsmateriaal zoals Cash Converters en ging de toestellen persoonlijk ophalen bij de particuliere verkoper thuis. Hij betaalde ter plekke met een valse bank-app die hij voor 300 euro had mogen lenen van iemand uit het criminele milieu. Die app laat uitschijnen dat het geld op je rekening staat maar in werkelijkheid gaat het om een nummer van een andere rekening van de dader.

De naam van de persoon die hem de valse bank-app verschafte, wou hij vanochtend niet kwijt. “Ik woon nu bij mijn moeder en ik wil niet dat zij last zou krijgen van die persoon”, klonk zijn uitleg.

Wanhopig

Zijn advocate legde uit dat Maarten G. na een periode in de jeugdinstelling op jonge leeftijd alleen was gaan wonen. Net toen hij in de lente van 2017 zijn job bij een callcenter verloor, vernam hij ook dat zijn vader vermist was (en later dood werd aangetroffen).

Toen rechter Anthony Van Mol wou weten wat er met de 70.000 euro was gebeurd die hij op die manier had buitgemaakt, antwoordde G.: “Ik had geld nodig om de huur te betalen, een kleine schuld af te lossen en ik gokte ook wel eens als ik stress had.”

De rechter tilde vooral zwaar aan het feit dat de jonge oplichter niet ophield toen hij werd verhoord door de politie. “Je beriep je op zwijgrecht en maakte nog zes nieuwe slachtoffers.”

“Ja, maar ik was toen erg wanhopig”, klonk het.

Zelfs toen onderzoeksjournalist Alberto Stegeman van tv-programma Undercover de oplichter op het spoor kwam en hem zelfs op straat confronteerde met de feiten, liet G. zich niet intimideren.

“Tegen mij schepte hij op dat hij net van de hoeren kwam en een luxeleventje leidde”, zegt een Antwerpse man die een reiskoffer van Vuitton aan hem verkocht voor 3000 euro maar uiteraard ook geen cent daarvan op zijn rekening terugvond. “En toen ik later via tweedehands.be een oproep deed naar andere slachtoffers van hem, kreeg ik een griezelig antwoord: “Ik ben degene die je opgelicht heeft...” Maarten G. ontkende vanochtend overigens dat hij achter dat antwoord zat.

De openbare aanklager eist 5 jaar tegen Maarten G.

Op 4 februari hoort de rechter zijn 23-jarige handlanger A. van A. uit Rotterdam die de oplichter met een huurwagen naar zijn slachtoffers voerde. Maarten G. had immers geen rijbewijs.