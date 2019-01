Rusland dreigt Twitter en Facebook te verbieden

De Russische mediaregulator Roskomnadzor plant ‘administratieve maatregelen’ tegen de socialemediaplatformen Twitter en Facebook omdat deze zich niet aan de Russische wetgeving houden. Dat maakte Roskomnadzor maandag zelf bekend.

Volgens Roskomnadzor vereist de Russische wetgeving dat de gegevens van Russische gebruikers op Russisch grondgebied opgeslagen worden. Voorzitter Alexandere Jarov van de Russische mediawaakhond benadrukt dat hij Facebook en Twitter heeft gevraagd om de wet te respecteren. “We hebben aan de bedrijven achter de sociale media Twitter en Facebook gevraagd waar de gegevens in Rusland opgeslagen worden, en zij hebben formeel geantwoord. Uit dat antwoord blijkt niet dat ze de wet nu of in de toekomst zullen respecteren”, meldt Jarov bij Russische nieuwsagentschappen.

Door de dreiging van administratieve maatregelen hoopt Roskomnadzor Facebook en Twitter te verplichten om te schikken. “We hopen ze te onderwerpen aan bestuurlijke verantwoordelijkheid, en we leggen een boete op”, voegt woordvoerder Vadim Ampelonski toe in een interview met de Russische televisiezender Rossiya 24.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat sociale media in Rusland onder druk komen te staan. In 2016 blokkeerde de Russische overheid het professionele netwerk LinkedIn omdat het, net zoals Facebook en Twitter nu, geen gebruikersgegevens wou opslaan op Russisch grondgebied. Tot vandaag is LinkedIn nog steeds verboden terrein in Rusland. Na een mislukte poging om de geheime berichtenapp Telegram te verbieden in april 2018, meldde Roskomnadzor al dat Facebook een volgend doelwit zou worden.

Enkele weken geleden kwam Roskomnadzor nog in opspraak toen het de Britse zender BBC beschuldigde van het verspreiden van het jihadistische gedachtegoed van Islamitische Staat (IS), en de BBC-programma’s ‘permanent’ zou gaan onderzoeken.