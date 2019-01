Genk-trainer Philippe Clement gaat vrijuit na gemopper in Limburgse derby, Milan Massop (Waasland-Beveren) riskeert een match schorsing

Brussel - Philippe Clement houdt geen sanctie over aan zijn uitsluiting in de Limburgse derby op bezoek bij STVV. De trainer van KRC Genk wordt niet vervolgd door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Milan Massop, de verdediger van Waasland-Beveren, moet een schorsing van één speeldag en een boete van 1.000 euro vrezen.

KRC Genk trapte de 22e speeldag vrijdag op gang met een felbevochten zege in Sint-Truiden. Tien minuten voor tijd scoorde Dieumerci Ndongala de winnende 2-3 op Stayen. Pozuelo maakte van de festiviteiten gebruik om even te drinken aan de zijlijn. Scheidsrechter Visser stond dat niet toe en strafte de Genkse draaischijf met een gele kaart. Het was zijn vijfde, waardoor hij geschorst is voor de volgende competitiematch tegen Moeskroen. Clement ging verhaal halen bij de ref, maar werd meteen naar de tribunes verwezen.

Volgens kersvers bondsprocureur Kris Wagner was die uitsluiting terecht, omdat Clement eerder in de wedstrijd al een aanmaning kreeg van Visser na aanhoudend protest van de Genkse T1. Maar de tribuneverwijzing is volgens het Bondsparket “voldoende proportioneel en volstaat als sanctie, zodat zich - deze keer - geen verdere sanctie opdringt”.

In de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge maakte Waasland-Beveren de match met tien vol na rood voor Massop. De verdediger van de Waaslanders zette halverwege de tweede helft zijn tackle te laat in en gleed Tormin onderuit. Rood en penalty, oordeelde scheidsrechter Put. Voor die “brutale fout” vordert het Bondsparket een sanctie van één speeldag schorsing en 1.000 euro boete, waardoor Massop de verplaatsing naar Charleroi dreigt te missen. De verdediger moet dinsdag voorkomen voor de Geschillencommissie van de KBVB, die zich uitspreekt over de sanctie.