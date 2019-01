Mommy-eroticism. Of: huismoeder-erotiek. Toen E.L. James in 2011 doorbrak met ‘Vijftig Tinten Grijs’ bedacht de Britse krant The Times die genrenaam. Het genre vond niet meteen Vlaamse beoefenaars. Tot nu. In het boek ‘#Khebzin’ beschrijven 35 gewone Vlaamse vrouwen hun seksuele fantasieën.