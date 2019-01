“Videoref geeft Standard wel en Club Brugge geen penalty voor gelijkaardige fase”

Westerlo-trainer en voetbalanalist Bob Peeters stelde zich in Sports Late Night vragen bij de videoref. Die gaf volgens de voormalige Rode Duivel een penalty aan Standard, maar greep niet in toen iets soortgelijks gebeurde in het voordeel van Club Brugge. Bovendien ging het volgens collega-analist Geert De Vlieger op de koop toe twee keer om dezelfde man die aan de slag was als videoref.