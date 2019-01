Amper enkele dagen na grote mars voor verkeersveiligheid gaat buschauffeur er zwaar over de schreef

Haacht - Slechts enkele dagen na de indrukwekkende mars voor verkeersveiligheid aan de N21 in Haacht, wordt langs diezelfde weg een chauffeur van De Lijn gefilmd terwijl hij enkele zware verkeersovertredingen maakt.

2.500 leerlingen en 1.000 sympathisanten stapten vorige week van de Don Bosco school richting Haacht-station om zo de onveilige verkeerssituatie langs de N21, die al aan twee jongeren het leven heeft gekost, onder de aandacht te brengen. Slechts enkele dagen later dook op Facebook een filmpje op waarop te zien is hoe een chauffeur van De Lijn een auto voorbij steekt over een volle lijn en een rood licht, van verkeerslichten die er tijdelijk door wegenwerken werden geplaatst, tegen een hoge snelheid op die N21 negeert.

‘Buschauffeur heeft vrijstelling voor verkeerslichten, gelukkig waren de tegenliggers zo vriendelijk om hem te ontwijken’, zo luidde het bijschrift bij het filmpje. “Tegenliggers moesten op het fietspad/moordstrookje rijden om die mafketel door te laten. Alsof de N21 nog niet gevaarlijk genoeg is”, aldus Jasper Wijnstekers die het filmpje maakt. “Gelukkig zaten de kinderen op dat moment nog op school.”

3.500 mensen kwamen vorige week nog op straat om de onveiligheid van die weg aan te kaarten. Foto: jct

Van vrijstelling kan er in ieder geval bij De Lijn geen sprake zijn, zo luidt het bij hen. “Wij tolereren het zeker niet dat onze chauffeurs door een rood licht rijden. We hebben dan ook een onderzoek in deze zaak ingesteld.”

Dit laatste is ook het geval voor de politie van de zone Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen. “Ik heb de opdracht gegeven aan een collega om een proces-verbaal op te stellen”, aldus commissaris Wim D'haese. “De bus en de bestuurder zijn reeds geïdentificeerd.”

Alhoewel niemand de gefilmde praktijken goedkeurt, zijn er op de sociale media ook andere commentaren te lezen. Zo wordt er ook verwezen naar de moeilijke omstandigheden waarin de chauffeurs vaak hun werk moeten doen, terwijl vertraging zelden door de busgebruikers wordt geduld. “Het zijn zeker niet allemaal cowboys”, zo luidt het. “Het merendeel van ons doet zijn werk wel zoals het hoort.”