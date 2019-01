Recordboete voor Google in Frankrijk voor overtreden GDPR-wetgeving

De Amerikaanse zoekgigant Google is in Frankrijk veroordeeld tot een recordboete van 50 miljoen euro. De Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL nam, als eerste Europese privacywaakhond, die stap omdat Google zijn gebruikers onvoldoende informatie geeft over hun persoonlijke gegevens en dus de GDPR-wetgeving overtreden heeft. Die wetgeving is sinds mei vorig jaar van kracht in de hele EU. Op overtredingen van de GDPR staan boetes die tot 4 pct bedragen van de wereldwijde omzet van het bedrijf in kwestie.

De Franse privacywaakhond zegt niet te ontkennen dat Google zijn gebruikers informeert, zegt CNIL-directeur Mathias Moulin. “Maar de informatie is niet eenvoudig toegankelijk, ze is verspreid over verschillende documenten die de internetgebruiker nooit zal inkijken. Er zijn soms vijf clicks nodig om info te krijgen.” Google stelt, nog volgens de CNIL, geen “duidelijke en begrijpelijke” informatie ter beschikking van zijn gebruikers.

De sanctie komt er na twee verschillende klachten tegen Google door de organisaties Quadrature du Net (Frans) en None Of Your Business, opgericht door de Oostenrijkse privacy-activist Max Schrems.

Als Google in beroep wil gaan, dan zal dat via de Franse Raad van State moeten gebeuren.