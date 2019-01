Gerechtelijk onderzoek humanitaire visa: advocaat Melikan Kucam heeft inzage gekregen in dossier

De advocaat van Melikan Kucam, het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid dat verdacht wordt van mensensmokkel door via tussenpersonen geld te ontvangen voor humanitaire visa, heeft maandag op de griffie in Antwerpen inzage gekregen in het onderzoeksdossier. Hij wil voorlopig echter niets kwijt over de inhoud daarvan.

Kucam werd vorige week dinsdag opgepakt en vervolgens donderdag door de onderzoeksrechter aangehouden voor mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij zou via tussenpersonen forse bedragen hebben ontvangen om mensen vanuit Syrië via humanitaire visa naar ons land te brengen. Kucam ontkent dat volgens zijn advocaat Frank Coel ten stelligste. Hij zou wel verhalen over dergelijke transacties hebben vernomen en dat ook hebben gemeld aan het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Kucam zou dat ook kunnen bewijzen in de vorm van mail- of sms-verkeer, maar het is voorlopig niet bekend of daar (al) iets van in het onderzoeksdossier terug te vinden valt.

Intussen blijken er volgens De Morgen al in zeker vier gemeenten via private tussenpersonen humanitaire visa te zijn verstrekt aan Syrische christenen. Naast Mechelen, waar Kucam actief was, gaat het om Aalst, Kraainem en Scherpenheuvel. Ook een oud-rector van de universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL) heeft lijsten met namen overgemaakt. Volgens Francken was er geen voorkeursbehandeling voor mensen die via N-VA’ers zoals Kucam op een lijst werden gezet.