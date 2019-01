'Schrik van Drongen' schreeuwt onschuld uit: “De politie zag een vuurwapen, maar dat was mijn klarinet”

Gent / Drongen - Op een decembernacht in 2017 maakte een 54-jarige zonderling zo veel amok aan de woning van zijn vader in Drongen dat vijftig politiemannen er vijf uur over deden om hem te overmeesteren. Toen leek het op een gijzeling en bedreiging met vuurwapens, maar dat werd gisteren voor de rechtbank doorprikt.

Het was al 2 uur in de nacht toen de 54-jarige Jona C. de Bollewerkstraat deed opschrikken met luid geschreeuw. Midden in de nacht regelde hij het verkeer op het kruispunt en gooide goederen kapot aan de woning van zijn 84-jarige vader. Toen de politie hem aanmaande te stoppen, riep hij Mayday!, Mayday! en verschanste zich in de woning.

De politie keek door het raam en zag dat de man tussen de rommel “bezig was een zilverkleurig vuurwapen te laden”. De speciale eenheden werden opgeroepen en een ploeg van het VTM-nieuws kwam ter plaatse. De politie vreesde dat de man zijn vader gegijzeld hield maar toen men vijf uur later binnendrong in de woning bleek dat helemaal niet het geval.

In de nacht van 4 december 2017 rukten wel vijftig politiemensen uit omdat men vreesde voor een gijzeling met gebruik van vuurwapens. Foto: VTM

Integendeel, een van de agenten kreeg zelfs een oplawaai van de tachtiger. In een apart proces kreeg de bejaarde man daarvoor de vrijspraak.

“De Schrik van Drongen”

“Ik ben tegen geweld en heb geen wapens”, benadrukte Jona C. gisteren tegen de rechter. “Enkel een zakmes om mijn nagels te kuisen en een maaltijd te nuttigen. Dat zogezegd zilverkleurig vuurwapen was de klarinet waarop ik net voor de feiten nog had gespeeld.” Toch werd onder een bed een alarmpistool met uitgeboorde loop aangetroffen. “Dat was van mijn broer en lag daar al 40 jaar.”

Jona C. is een excentriekeling die door sommige buurtbewoners wordt gevreesd als “De Schrik van Drongen.” Niettegenstaande hij al ettelijke malen gedwongen werd opgenomen, keert Jona C. zich bij monde van zijn advocaat tegen de internering die door de aanklager was gevraagd.

Ook dat hij wel eens een paar pinten te veel drinkt, betwist hij: “Ik heb muntjes die mijn adem doen ruiken naar Ricard.”Uitspraak op 4 februari.