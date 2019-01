Vermiste Duitse patiënt na drie weken dood teruggevonden onder ziekenhuisraam

In het Duitse Hildesheim is het levenloze lichaam van een vermiste 67-jarige man in de struiken onder zijn ziekenhuisraam op de derde verdieping teruggevonden. Dat maakte de politie van Hildesheim maandag bekend. De man was al drie weken vermist.

De 67-jarige man was patiënt in het ziekenhuis en al vermist sinds 1 januari. Volgens het ziekenhuis was de man gedesoriënteerd. Politiediensten hadden met een helikopter en met de hulp van honden al geprobeerd om de man te vinden, maar zonder succes.

Het lichaam werd opgemerkt door een ziekenhuismedewerker die uit het raam naar beneden keek. Na onderzoek van het lichaam blijkt van kwaad opzet geen sprake te zijn, de man is hoogstwaarschijnlijk gestorven door de val naar beneden.