De toneelgroep Tomat uit Mater viert dit jaar haar 40-jarige jubileum. Ondanks dat het gezelschap al enkele decennia meegaat, zijn ze in de loop van de jaren een aantal keer moeten verhuizen. “Onze hoop gaat alvast naar de nieuwe schepen van Cultuur.”

“Tomat is een nomadengezelschap en we zijn in Oudenaarde heus niet alleen”, vertelt Alan Michels. Veertig jaar geleden richtte hij samen met Marc De Vriese en Lieve Blockeel een toneelgroep ...