Damesploeg stond vorig jaar nog voorlaatste in de competitie maar wint nu alle wedstrijden. Hun geheim wapen is een cafébaas

Rotselaar / Tremelo - Ze stonden begin 2018 voorlaatste in de competitie, maar nu lonkt de kampioenstitel voor de damesploeg van Rapide Wezemaal. Hun geheim wapen? De cafébaas van Café Coconuts.

In Tremelo is hij vooral bekend als cafébaas van Café Coconuts, het café dat drie jaar op rij tot beste café van Tremelo werd uitgeroepen. Voor de voetballende dames van Rapide Wezemaal is Wally Fioole vooral de trainer die hen dit seizoen de overwinning bezorgde bij alle 36 gespeelde wedstrijden.

Nochtans zag het er vorig jaar helemaal niet zo goed uit voor de Wezemaalse damesploeg. Ze stonden begin 2018 voorlaatste, een situatie die hen ertoe bracht naar een nieuwe trainer op zoek te gaan. Deze vonden ze in de man die al jaren als jeugtrainer of -coördinator bij tal van ploegen als KAC Betekom, Wolfsdonk of KVC Haacht actief was. Een jaar lang traint hij nu zijn dames, met het gewenste resultaat. “Ik zag meteen dat er voetbal in de ploeg zat”, vertelt hij. “Aan de fysiek en wedstrijdvormen moest gewerkt worden. "

Sterke spelers gezocht

Maar nu de kampioenstitel lonkt, duikt een nieuw probleem op. “Als we kampioen spelen, promoveren we opnieuw naar 2de nationale”, aldus Wally. “Het verschil met provinciaal voetbal, dat we nu spelen, is heel groot. Omdat er dit jaar ook enkele van mijn dames zullen stoppen, ben ik dan ook dringend op zoek naar enkele sterke spelers om mijn team vanaf juli te vervoegen.” Hij kan hier ook een aantal sterke troeven naar voor brengen. “Het is niet alleen een tof voetballend team, waarbij iedereen even belangrijk is, we zullen ook als nationaal team slechts 2 keer per week blijven trainen, toch wel een uitzondering op dit niveau.”