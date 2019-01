Verdediger die van Eupen naar Barcelona trok verontschuldigt zich voor klap in gezicht van fan (maar kaart ook racisme aan)

Kent u Moussa Wagué nog? De 20-jarige Senegalees verliet deze zomer KAS Eupen verrassend voor het grote FC Barcelona. Daar mag hij zich bij de B-ploeg klaarstomen voor het grote werk maar dit weekend viel hij er uit de toon toen hij een fan een klap uitdeelde. Wagué biedt nu openlijk zijn excuses aan voor het incident, dat er naar eigen zeggen kwam na “talrijke en herhaalde beledigingen en racistische gezangen”.

Wagué werd in het slot met een rode kaart van het veld gestuurd nadat hij een klap uitdeelde aan een Ejea-fan toen die de bal niet meteen teruggaf. Op Instagram verontschuldigt hij zich nu voor het incident en geeft hij meer uitleg:

“Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan SD Ejea en de fan van die club voor mijn gedrag tijdens de wedstrijd gisteren. In een moment van nervositeit, omdat we achter stonden, gedroeg ik me niet correct. Dat erken ik en ik wil daarom mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden”, aldus Wagué. “Ik keur zelf af dat ik een klap uitdeelde toen ik de bal probeerde te veroveren.”

“Maar ik wil toch ook vermelden dat mijn actie er kwam nadat ik het onderwerp was van talrijke en herhaalde beledigingen en racistische gezangen die nooit op een voetbalveld getolereerd mogen worden.”

Moussa Wagué speelde op het afgelopen WK drie wedstrijden voor Senegal. Hoewel de Afrikanen niet verder geraakten dan de groepsfase, wist de flankverdediger zich, mede dankzij een goal tegen Japan, in de kijker te spelen van Barcelona. Hij moest zich echter eerst in de kijker spelen bij Barcelona B, de beloftenploeg van de Catalaanse recordkampioen. Sinds november had hij daar ook zijn basisplaats beet als rechtsachter maar deze zondag liep het mis.