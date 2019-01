Strooidiensten bereiden zich voor, al is dat in het heuvelachtige Geraardsbergen geen sinecure. Video: TV Oost

Geraardsbergen - Met de eerste sneeuw in de lucht, staan de strooidiensten op scherp. De strooiwagens moeten ervoor zorgen dat de belangrijkste wegen, goed berijdbaar blijven. Geen eenvoudige klus, en al zeker niet in Geraardsbergen, waar tien procent van de straten hellend is.

