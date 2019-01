Op tien dagen voor het einde van de wintermercato: nog 42 transfers te gaan

Vindt u ook dat het zo rustig is op de transfermarkt in België. Tot hiertoe werden er nauwelijks 20 inkomende transfers verricht. Als je dat vergelijkt met vorig jaar in de winter lijken de clubs de vinger wel heel hard op de knip te houden. Vorig jaar in januari kwamen liefst 62 spelers de Jupiler Pro League versterken. Is het dan toch omdat de clubs wat terughoudender zijn geworden in hun contacten met de makelaars? Of is het stilte voor de storm? Om het aantal van vorig jaar te halen, moeten er nog liefst 42 nieuwe spelers bijkomen.