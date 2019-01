‘Zwevende modellen’ vol blauwe plekken naar huis, maar “enthousiasme tijdens opnames bleef groot”

Meulebeke / Izegem - De Meulebeekse fotograaf Thierry Verbrugghe laat zijn modellen zweven, zonder trucage. Onvermijdelijk landden ze dus al dan niet hard op de grond tijdens het nemen van de foto. Verschillende modellen liepen blauwe plekken op.

De fotoreeks die Thierry Verbrugghe presenteert in De Leest in Izegem is opzienbarend. De foto's tonen mensen die lijken te zweven. Bijzonder is dat daar geen trucs bij te pas kwamen. De foto's zijn wat ze zijn, ze werden achteraf niet bewerkt.

Eindwerk

De modellen waren dus aan het vallen? “Dat is effectief zo”, zegt fotograaf Verbrugghe. “Toch waren ze heel enthousiast. Ze waren telkens benieuwd naar het resultaat, kregen na verloop van tijd een kritisch oog en kwamen zelf met voorstellen.”

Een cursus fotografie aan het CVO lag aan de basis van de fotoreeks No Photoshop die zijn eindwerk vormt. “Voortdurend werd ons gezegd om zo creatief mogelijk uit de hoek te komen”, zegt hij. De zogenaamde ‘levitation fotografie’ leek hem wel iets, daarin zie je een model wegvliegen na pakweg een mep. In de daarmee in verband gebrachte ‘Hadouken style’, ligt de nadruk niet op een vechtscène, maar krijgt het personage een zet waardoor hij of zij door de lucht vliegt. Verbrugghe wou nog een stap verder gaan: de zweefscènes bereiken zonder fotoshop.

70.000 opnames

“Waarom mag een foto niet gewoon een foto zijn?” Meteen lag het thema van zijn eindwerk vast. Met zijn broer Chris als testpersoon werd een en ander uitgeprobeerd. Daarna verzamelde hij een groep jongeren rond zich die helemaal mee waren met het concept. Uiteindelijk leidde dat tot een reeks van zestien foto's.

“Daarvoor zijn meer dan 70.000 opnames gemaakt”, zegt Verbrugghe. “Het plaatje moest perfect zijn.” Geen pretje voor de modellen, want die moesten de val keer op keer overdoen. En de grond voelde steeds harder aan. “Maar het enthousiasme bleef, er waren er zelfs die een koersbroek aantrokken om de val te verzachten.”

Verschillende modellen zijn met blauwe plekken naar huis gegaan. “Maar we waren telkens benieuwd naar het resultaat”, zegt Lander Verbrugghe, een neef van Thierry die ook model was. “Soms leidde het tot een soort competitie van wie het hoogste kon springen.”

Jury

De fotograaf had ook wat schrik, niet zoals zijn modellen voor de val, maar voor het oordeel van de jury. “Ik had tenslotte niets van nabewerking toegepast, toch iets waarover het in de cursus vaak ging. Maar de kritiek was heel lovend.”

Zowat een jaar is hij bezig geweest met zijn project. Een nieuw thema zit er momenteel niet aan te komen. “Het was even afkicken.”

INFO

De tentoonstelling No Photoshop kan tijdens de openingsuren van De Leest gratis bezocht worden en loopt nog tot half februari.