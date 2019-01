Jean-Marie Dedecker dreigt met sluiting snelwegparking: “Dit kan ik niet laten gebeuren”

Middelkerke - Na Jabbeke, Oudenburg en gemeenten in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant dreigt nu ook Middelkerke de snelwegparking langs de E40 te sluiten om de transmigrantenproblematiek in te dijken. Dat zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) dinsdag. Hij heeft al Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) gecontacteerd om zich van de situatie te komen vergewissen.

Van vrijdag op zaterdag vond een gecoördineerde actie plaats rond de snelwegparking Mannekensvere. Daarbij werden 24 vluchtelingen zonder papieren staande gehouden. “En dat konden er nog veel meer zijn maar de cellen zaten vol en de administratieve afhankeling moet ook kunnen volgen”, aldus Dedecker. “Deze mensenhandel moet stoppen.”

Nu Jabbeke en Oudenburg afgesloten zijn, meent Dedecker dat de problematiek verschoven is naar Mannekensvere. Dedecker hoopt dat Vlaams minister Weyts (N-VA) en federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) maatregelen nemen, zoniet dreigt de sluiting van de snelwegparking. “Ik vraag om minstens dezelfde maatregelen als in Oudenburg. Ik doe dat wel via democratische weg, vandaar dat ik beide minister heb gecontacteerd.”

In Oudenburg werd de parking beveiligd met hekken, camera’s en scheermesjesdraad, al kan de beveiliging nog beter, want aan de overkant zijn die maatregelen nog niet genomen. Transmigranten en mensensmokkelaars kunnen dus gewoon de E40 oversteken. Minister De Crem bezoekt trouwens komende woensdag Zeebrugge, onder meer in het kader van de transmigrantenproblematiek, op uitnodiging van provinciegouverneur Carl Decaluwé.