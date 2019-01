Gentse politie waarschuwt voor masturberende man vlak bij lagere school

Gent - De politie last extra patrouilles in aan de Gentbrugse Meersen na melding van een masturberende man vlakbij het Atheneum Gentbrugge.

Enkele leerlingen van het Atheneum Gentbrugge werden vorige week dinsdag opgeschrikt door een man die “intimiderende handelingen” stelde vanuit de Gentbrugse Meersen. De politie werd meteen ingeschakeld. “We hebben een melding binnengekregen van een man die stond te masturberen”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Maar toen we toekwamen, was er van hem al geen spoor meer te bekennen.”

Volgens directrice Sofie Vercoutere is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. “Maar de leerlingen die getuige waren, zijn goed opgevangen op school”, zegt ze. “Ik heb aan leerkrachten gevraagd om extra toezicht te houden op momenten dat er weinig leerlingen aanwezig zijn.”

Ouders van de aanpalende basisschool kregen een mail in de bus om waakzaam te zijn en verdachte zaken te melden bij de school en de politie. Die doet extra patrouilles in de hoop de man alsnog te klissen. “Maar het is niet de bedoeling om onrust te zaaien”, aldus Vercoutere. “We proberen zo discreet mogelijk te zijn om het onderzoek van de politie niet te hinderen.”