Helpt Barbie-pop om mysterieuze moord op Rosie (6) op te lossen?

Een Barbie-pop zou de moord op de 6-jarige Rosie Tapia in Salt Lake City na meer dan 10 jaar wel eens kunnen helpen oplossen. De speurders hebben er goede hoop op.

Rosie Tapie was amper 6 jaar oud toen ze op 13 augustus 1995 al slapend gekidnapt werd uit het appartement van haar ouders. Enkele dagen later werd haar lichaam gevonden op de bodem van een kanaal, niet ver van de woonst van het gezin in Salt Lake City. Een autopsie bracht de gruwelijke details aan het licht: ze werd verkracht en vermoord voor ze in het water gegooid werd.

Een verdachte voor de verkrachting en moord werd niet gevonden. Maar dit jaar, nu het meisje 30 jaar zou zijn, hebben de speurders de ouders nieuwe hoop gegeven dat de ‘cold case’ toch opgelost wordt. En dat allemaal dankzij een Barbie-pop, die niet lang na de moord op het graf van het meisje achtergelaten werd en sindsdien bijgehouden werd door de ouders.

Dat zit zo: leden van de non-profit organisatie Utah Cold Case Coalition, gespecialiseerd in dit soort zaken, hebben recent twee verdachten geïdentificeerd die een vreemde obsessie hebben met Barbie-poppen. Wetenschappers proberen nu om DNA-materiaal van de pop te halen in de hoop de pop te kunnen linken aan een van de twee verdachten.