Brugge -

Amper negen per dag. Zoveel bezoekers vinden de weg naar het Gezellemuseum in Brugge. Om het nieuw leven in te blazen, wil N-VA er nu een ruimer literatuurmuseum van maken. “Want dit lijkt ons de uitgelezen kans.” Schepen Nico Blontrock (CD&V) onderzoekt de alternatieven.