Trump in het kruis gebeten door schoothondje van Britse Queen

Brussel - In de nieuwe lange computeranimatiefilm “Corgi”, van de Belgische productiefirma nWave (Ben Stassen) spelen naast schattige hondjes en de Britse koningin Elisabeth ook de Amerikaanse president Trump en first lady Melania een rol. Dat bleek maandag op de eerste persscreening van de internationale versie van de film. Trump wordt in een scène bij het begin van het verhaal per ongeluk in het kruis gebeten door Rex, het favoriete schoothondje van de Queen.

Hoe erg de schade aan de “unmentionables” (term uit de Engelstalige filmversie) van de president is, zegt het filmverhaal niet, maar het gevolg is een zwaar politiek incident, terwijl hondje Rex ontslagen wordt als “top corgi van de koningin”.

In de spitse Engelse dialogen drijven de makers van de animatiefilm, bestemd voor een groot publiek, zowel de spot met de “very British” hofhouding als met de platvloersheid van de Amerikaanse bezoeker. Na de korte episode van het presidentieel bezoek concentreert de animatiefilm zich op de lotgevallen van Rex die in een asiel terechtkomt en zal proberen terug te keren naar zijn meesteres.

“Corgi” (regie Ben Stassen en Vincent Kesteloot) komt op 11 maart in 3D (met brilletje) zowel in Vlaamse als Franse versie in de Belgische zalen. De film, die zowel steun kreeg van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) als Wallimage is al verkocht aan een hele reeks landen. In Groot-Brittannië komt “The Queen’s Corgi” (internationale titel) op 5 juli uit.

Productiefirma nWave leverde de afgelopen jaren verscheidene lange animatiefilms in 3D af; de meest recente was “Bigfoot Junior” (2017). Internationaal succesrijke eerdere films waren onder meer “Fly me to the Moon” (2008) en de schilpaddenprenten “Sammy 1” (2010) en “Sammy 2” (2012).