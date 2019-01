Video toont hele discussie tussen videoref en scheidsrechter: voetbal zal altijd interpretatie blijven

Ajax heeft zondag een kans laten liggen om de eerste plaats in de Eredivisie over te nemen van PSV. Enkele uren nadat de koploper punten had verspeeld tegen FC Emmen (2-2) kwam Ajax voor eigen publiek tegen Heerenveen ook niet verder dan een gelijkspel: 4-4. Maar het had voor de Amsterdammers nog veel slechter kunnen aflopen als de videoref zijn zin had gekregen. Zeker nu een video van de discussie met de scheidsrechter na een omstreden fase openbaar werd gemaakt.

In de 76e minuut kwam Ajax-doelman Kostas Lamprou in aanraking met SC Heerenveen-spits Sam Lammers. Waar scheidsrechter Serdar Gözübüyük geen overtreding zag, maande VAR Dennis Higler zijn collega om zelf de beelden te bekijken.

“Het is gewoon voetbalcontact, kijk maar hoe hij valt”, aldus Gözübüyük tegen Higler. Daar is Higler het niet mee eens. “Serdar, ik vind dat de bal weg is. De keeper raakt helemaal geen bal en loopt hem omver. Ik vind dat je moet gaan kijken.”

Na het bekijken van de beelden - waar hij zijn tijd voor neemt - blijft Gözübüyük bij zijn standpunt. “Nee hoor, ik vind dit te makkelijk. We gaan gewoon doorspelen.”

PSV en Ajax zijn dit seizoen ongenaakbaar in de Nederlandse Eredivisie. Door het gelijkspel blijft het verschil tussen de twee titelkandidaten in Nederland twee punten. Voor PSV was dit het eerste gelijkspel, na één keer eerder verloren te hebben. Ook Ajax verloor nog maar één keer, het was hun tweede draw.