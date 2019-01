Sascha (42) wil weten wie haar deed slippen: “Anders zal ik nog lang op mijn centjes kunnen wachten”

Deerlijk / Waregem - Een vreemd goedje op de weg heeft Sascha Spiessens (42) uit Sint-Eloois-Vijve een serieus slippertje opgeleverd. Ze zoekt naar getuigen, zodat ze niet zelf moet opdraaien voor alle kosten. Haar wagen is goed voor de schroothoop.

Sascha Spiessens (42) uit Sint-Eloois-Vijve was donderdag omstreeks 11.10 uur op weg naar haar osteopaat in Deerlijk toen ze in Desselgem plots de controle over het stuur van haar wagen verloor. Toen ze van de Sprietestraat in Desselgem naar de Desselgemse Steenweg in Deerlijk wou rijden, begon haar wagen plots te slippen.

“Ik was net de bocht voorbij en verloor alle controle over mijn stuur. Ik probeerde te remmen en correct te sturen, maar niets lukte”, zegt Spiessens.

Wagen helemaal vernield

De wagen van Spiessens ging volledig zijn eigen willetje en is door de slippartij helemaal vernield. “Hij begon te draaien tot ik tot stilstand kwam tegen een betonnen paal, aan de overkant van de straat.”

Iets verderop zagen twee agenten alles gebeuren. Ze hadden er hun combi geparkeerd omdat ze weg op waren naar de veroorzaker van de slippartij. “Het wegdek lag vol met olie of stookolie. Daardoor was mijn wagen beginnen slippen”, zegt Spiessens. “Volgens de agenten startte het spoor al aan het Lourdesziekenhuis in Waregem. Vlakbij de plek waar ik tot stilstand kwam, stopte ook het spoor.”

De kleine wagen van Spiessens is goed voor de schroothoop. De betonnen paal duwde zich in de koffer van haar wagen. De achterruit is volledig verbrijzeld. Spiessens startte dan ook een zoektocht naar getuigen of naar de dader zelf. “Als ik weet wie dat goedje heeft verloren, kan mijn verzekering hem of zijn verzekering aanspreken. Als we niet weten wie dit veroorzaakt heeft, zal ik nog lang moeten wachten op mijn centjes.”

Stijve nek

Spiessens zelf kwam er grotendeels met de schrik af. “Ik heb twee dagen met een stijve nek rondgelopen, maar nu ben ik oké. Ik heb gelukkig geen letsels aan het ongeval overgehouden.”