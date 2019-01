Mathew Ryan matchwinnaar voor Australië in penaltythriller op Asian Cup

Australië heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. In de achtste finales hadden de Australiërs wel strafschoppen nodig tegen Oezbekistan, na 90 en 120 minuten was er immers nog niet gescoord in het Khalifa bin Zayed Stadium in Al Ain (Abu Dhabi). Daarin ontpopte doelman Mathew Ryan (ex-Club Brugge en -Genk) zich tot matchwinnaar door twee elfmeters te stoppen: 4-2.

Het Australië van bondscoach Graham Arnold, een ex-speler van Club Luik en Charleroi, speelt vrijdag in de kwartfinales tegen de Verenigde Arabische Emiraten, dat maandagavond in zijn achtste finale na verlengingen met 3-2 te sterk was voor Kirgizië. Het thuisland kwam via Khamis Esmaeel (14.) en Ali Ahmed Mabkhout (64.) twee keer op voorsprong, maar Kirgizië kwam met doelpunten van Murzaev (26.) en Tursunali Rustamov (90.+1) telkens langszij. In de verlengingen scoorde Ahmed Khalil (103.) van op de stip het doelpunt van de kwalificatie.

Foto: EPA-EFE

Eerder op maandag plaatste Japan zich al voor de kwartfinales. De ‘Samurai Blue’ klopten in Sharjah in de achtste finales Saoedi-Arabië met een nipte 1-0. STVV-verdediger Takehiro Tomiyasu (20.) nam in de eerste helft de enige treffer voor zijn rekening. Saoedi-Arabië had nadien geen reactie in huis. Japan neemt het in de kwartfinales op tegen Vietnam. Dat schakelde zondag het Jordanië van bondscoach Vital Borkelmans uit (1-1; 4-2 na strafschoppen). De winnaar neemt het in de halve finales op tegen China of Iran.

Pizzi neemt afscheid van Saoedi-Arabië

De Argentijn Juan Antonio Pizzi heeft meer dan waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Saoedi-Arabië achter de rug. In de achtste finales van de Asian Cup verloren ze maandag met het kleinste verschil van Japan, waardoor de uitschakeling een feit is. “Mijn job hier is afgelopen, niemand heeft met me gesproken omtrent een contractverlenging”, bekende de vijftigjarige coach.

Op het WK in Rusland verlengde Pizzi vorig jaar zijn contract bij Saoedi-Arabië tot na de Asian Cup. Op dat WK wonnen ze in de groepsfase van Egypte, maar na eerdere nederlagen tegen Rusland en Uruguay waren ze toch uitgeschakeld.