Frankrijk roept Italiaanse ambassadrice op het matje na uitspraken over Frans kolonialisme

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag de Italiaanse ambassadrice in Frankrijk op het matje geroepen na “onaanvaardbare en onjuiste” uitspraken van de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio. Hij heeft Frankrijk er zondag van beschuldigd “Afrika te verarmen” en de migratiecrisis erger te maken. Dat heeft een bron binnen de Franse regering gemeld.

Di Maio zei zondag dat hij wil dat de Europese Unie sancties oplegt tegen de landen die volgens hem aan de oorsprong liggen van de migratiecrisis in de Middellandse Zee, door die migranten uit Afrika te doen vertrekken. “Als er vandaag mensen vertrekken, dan is dat omdat bepaalde Europese landen, met Frankrijk op kop, nooit gestopt zijn met de kolonisatie van de Afrikaanse landen”, zei Di Maio van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging.

Volgens Di Maio, die ook minister van Economische Ontwikkeling is, “zijn er tientallen Afrikaanse landen waar Frankrijk koloniaal geld drukt, en met dat geld betaalt Frankrijk zijn staatsschuld af”. “Als Frankrijk de Afrikaanse kolonies niet had gehad, want we moeten ze zo noemen, zou het pas de 15de economie zijn, terwijl het nu bij de top hoort door wat het in Afrika aan het doen is”, klonk het nog.

De relatie tussen Parijs en Rome zijn erg gespannen sinds extreemrechts aan de macht is gekomen in Italië in juni 2018. Zo hebben Di Maio en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini openlijk hun steun betuigd aan de gele hesjes, die zich verzetten tegen het beleid van president Emmanuel Macron. Salvini heeft Macron er bovendien van beschuldigd tegen zijn volk te regeren, en heeft zelfs opgeroepen tot het ontslag van de president. De Italiaanse overheid vraagt daarenboven de uitlevering van 14 Italianen die sinds jaar en dag gezocht worden voor terrorisme en naar Frankrijk zijn gevlucht.