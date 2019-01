Van zijn liefde voor de juf tot het laatste bizarre bezoek: het verhaal van Kim De Gelder, de jongen die seriemoordenaar werd

Zijn meesters, zijn juffen. Zijn familie. Zijn ouders, die langzaam de greep op hun vreemde zoon verloren. Zijn klasgenoten. Die ene jeugdvriend, die hij bedolf onder de cadeaus. Zijn collega’s. De boerin, die zonder argwaan de watercontroleur binnenliet. Niemand zag in die bleke, magere jongen de kille moordenaar die sinds januari 2009 de dood van vier mensen, onder wie twee baby’s, op zijn geweten heeft. Dit is het verhaal van ‘de jongen die nooit iets vergeet’.

PROLOOG

Hij voelt zich slecht. Al lang, eigenlijk. Maar op dit moment – het is november 2006 en hij is nog maar net begonnen aan zijn verplegersopleiding aan de Katholieke Hogeschool Sint­-Lieven in Sint ...