Dieven stelen auto op parking van bekend restaurant: 10 kilometer verder teruggevonden na joyride

Brasschaat - Na een etentje met vrienden verliet Britt Tuerlinckx zondagavond het bekende Brasschaatse restaurant ‘De Melkerij’. Op de parking bleken haar auto gestolen te zijn. Dieven gingen ermee aan de haal voor een joyride, de wagen werd maandag teruggevonden, zo’n 10 kilometer verderop.

“We waren zondag met vrienden gaan eten in ‘De Melkerij’ in Brasschaat. Op camerabeelden van het restaurant is te zien hoe we aankwamen om 19u02, en het restaurant terug verlieten om 19u50”, doet Britt haar verhaal.

“Op de parking bleek mijn auto gestolen, een donkergrijze Audi A3 met zwarte velgen. De autosleutel, die in mijn handtas zat, was ook verdwenen. Ik weet niet hoe dat gebeurd is, de dieven zullen misschien de sleutel uit mijn handtas gehaald hebben. Op camerabeelden is te zien hoe ze met mijn auto van de parking reden om 19u34.”

Op de plaats waar de wagen stond, bleef enkel nog een afgebroken ruitenwisser achter, alsook een voetmat. Bij een andere auto was een spiegel afgebroken. De dieven gingen met de Audi aan de haal voor een korte joyride, want maandag werd de wagen al teruggevonden in de Gelmelenstraat in Schoten, zo’n 6 kilometer verderop, dankzij een gouden tip op social media.

“Behalve wat schade aan de buitenkant en twee afgebroken ruitenwissers, is de auto redelijk intact teruggevonden”, aldus Britt. Opmerkelijk is wel dat er een handschoen en een zonnebril in de auto liggen die niet van haar of haar vriend zijn. De wagen werd getakeld voor sporenonderzoek.