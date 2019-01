De vier pijlers waarmee Glen De Boeck ook Lokeren voor degradatie wil behoeden: klaar voor Operatie Redding (deel 4)

“Moeilijk, maar niet onmogelijk.” Zo noemt Glen De Boeck ‘reddingsoperatie Lokeren’. Want, zo weet ook voorzitter Roger Lambrecht: “Hij heeft ervaring met zinkende schepen.” Waasland-Beveren, Moeskroen én Kortrijk: de 47-jarige crisismanager redde al drie clubs van de verdrinkingsdood. Hoe? Drie bevoorrechte getuigen geven in inkijk in zijn handboek.