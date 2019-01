Verticale reddingstunnel naast put in Totalán is klaar: reddingswerkers dicht bij peuter Julen (2)

Het duurde 55 uur – en het hele land keek mee, maar de “reddingstunnel” van 60 meter is een feit. De verticale schacht om de tweejarige peuter Julen in Totalán is klaar. Maandagavond is de zestig meter diepte bereikt: de beoogde lengte voor de tunnel. “Eindelijk”, verzuchten de reddingswerkers.

Nu ze toegang hebben via dat gedeelte, wil het nog niet zeggen dat Julen meteen gevonden kan worden. De koker loopt parallel aan de diepe schacht waar het tweejarig jongetje acht dagen geleden in viel, maar hij moet eerst verstevigd worden, wat nog vijf à zes uur zal duren.

De reddingswerkers geven niet op. Foto: EPA-EFE

Daarna zullen de mijnwerkers vanuit Asturias nog een zijwaartse tunnel moeten uithakken van een meter of vier. De hoop is dat ze dan direct uitkomen in een ruimte in de put (onder een laag harde aarde) waar Julen zich bevindt. Dat zou wellicht in het totaal nog 24 uur in beslag nemen, zo verwachten de reddingswerkers. Als er zich geen nieuwe tegenslag voordoet...

Tegenslagen stapelden zich op

De reddingswerkers hadden gehoopt om in de nacht van zondag op maandag de 60 meter diepe tunnel al te kunnen voltooien, maar raakten door een tegenslag maar tot 52 meter. De ondernomen acties waren nochtans immens: in 36 uur tijd werd al meer dan 35.000 kubieke meter grond verplaatst. “Er heeft nog nooit zo’n reddingsoperatie als deze plaatsgevonden in de hele wereld”, aldus een specialist van de brandweer van de provincie Málaga.

Ondertussen worden de kansen dat Julen nog leeft, almaar kleiner. De tweejarige Julen verdween acht dagen geleden, toen hij tijdens het spelen in een put viel die 110 meter diep is maar een diameter heeft van amper 25 centimeter. Het gaat om een put die een maand eerder geboord werd, op zoek naar water, maar niet goed afgedekt werd.