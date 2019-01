Ken (40) redt 17-jarige Mandy en haar hond Spooky uit brandend huis: “Waar powerliften al niet goed voor is”

Hasselt / Zonhoven -

Hasselaar Ken Houben (40) heeft maandagvoormiddag op het nippertje de 17-jarige Mandy Smets en haar hond Spooky kunnen redden uit een brandend huis op de Beringersteenweg in Zonhoven. “Ik handelde in een reflex. Het meisje raakte niet meer buiten en na twee keer trappen lukte het me om de voordeur in te stampen.” Het huis is onbewoonbaar verklaard. Mandy mocht na een korte check-up het ziekenhuis verlaten.