Uitbaatster B&B bekent dat ze haar man doodstak

De uitbaatster van een B&B in het landelijke Sint-Maria-Oudenhove, bij Zottegem, is opgepakt omdat ze haar 61-jarige man Dirk Zegers zondagavond heeft gedood. Echtgenote Chris T. (57) zou bekend hebben dat ze haar man met een mes om het leven bracht. Ook de 22-jarige dochter van het koppel werd eerst gearresteerd, maar gistermiddag opnieuw vrijgelaten. “De politie wilde zeker zijn dat ik er niets mee te ­maken had”, zegt de jonge vrouw.

Het was de dochter die zondagavond om 23 uur de hulpdiensten verwittigde, nadat ze het drama had ontdekt. De dochter, die thuis woont en er een paardenpension uitbaat, was die avond ook in bed and breakfast ...