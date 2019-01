Nog niet eens in Anderlecht en nu al te koop: paars-wit wil af van KVO-middenvelder Nkaka (die pas in juni komt...)

Pijnlijk. Nadat Marc Coucke Anderlecht had gekocht, bracht hij niet ­alleen Musona en Milic mee van bij KV Oostende, maar ook Aristote Nkaka (22). De middenvelder komt wel pas in juni 2019, maar tekende voor vijf jaar. Alleen beseft iedereen al dat de Belgische-Congolees niet het niveau heeft en dus zet Anderlecht Nkaka nu al te huur/te koop.

Aristote Nkaka kwam op Moeskroen weer niet van de bank bij Oostende. Mogelijk speelt hij donderdag wel in de halve finales van de beker tegen AA Gent, maar bij KVO heeft de middenvelder het moeilijk om een basisplaats te veroveren. Ja, hij is een goeie balrecuperator, maar ook niet meer dan dat.

Nkaka lijkt dus geen voetballer voor Anderlecht en toch wordt hij in juni een speler van paars-wit. Dat komt omdat Marc Coucke en Luc Devroe hem een jaar geleden voor zo’n 300.000 euro naar Oostende haalden en de speler direct garandeerden dat hij later mee de overstap naar Anderlecht kon maken. Dat werd vorige zomer geregeld, maar Nkaka moest nog één jaar ervaring opdoen aan de kust. Zijn vijfjarig contract in Brussel ging pas in in juni 2019.

Alleen zakte Nkaka weg bij KVO. Eerst liep hij naast zijn schoenen en in de eerste elf matchen kwam hij negen keer niet eens op het veld. Daarna herpakte de viervoudige belofte-international zich wel wat, maar bij Gert Verheyen is hij allesbehalve een zekerheid. En als hij niet sterk genoeg is voor KVO, wat gaat hij dan bij Anderlecht doen?

RSCA houdt boot af

Bij Oostende lachen ze alleszins in hun vuistje: Nkaka heeft aan zee nog een ferm contract uit het Coucke-tijdperk, maar er zijn evenwaardige middenvelders te vinden voor een kleiner salaris. Ze sturen hem straks met plezier naar Anderlecht.

Al doen ze in het Astridpark soms alsof hun neus bloedt. Luc Devroe, die alles regelde, is er aan de kant geschoven en toen we Michael Verschueren op stage confronteerden met het dossier Nkaka, zei die: “Nkaka? Dat zou kunnen. Daar heb ik nu geen zicht op.”

Anderlecht kan bij hun misnoegde fans na Milic en Musona niet nog eens afkomen met een Oostende-speler. Een bankzitter dan nog. Toch beweren ze bij KVO dat alles op papier staat en dat ­Anderlecht niet meer onder het dossier uit kan. Dus zit er voor paars-wit in juni maar één ding op: Nkaka komt meteen op de lijst van spelers die verhuurd of zelfs verkocht mogen worden.