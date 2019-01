COMMENTAAR. “De Boeck moet voor één keer de strijd met het bestuur niet aangaan en zijn ego zien te temperen”

Glen De Boeck redde in het verleden Waasland-Beveren, Moeskroen en Kortrijk van de verdrinkingsdood. Hij is in staat dat ook bij Lokeren te doen. De Boeck heeft de perceptie tegen, maar is wel degelijk een goede trainer. De 47-jarige ex-verdediger bewees al meermaals dat hij in penibele omstandigheden de juiste snaar kan raken. Hij zet iedereen op de juiste plaats, kan zijn spelers motiveren en mooi laten voetballen. In een chaos schept hij orde en laat hij spelers boven zichzelf uitstijgen. Dat deed hij spectaculair op heel korte termijn bij Waasland-Beveren, Moeskroen en Kortrijk.