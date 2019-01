Hoe advertenties op Facebook de verkoop van pastinaak in deze stad deden exploderen

Eeklo - Naar aanleiding van de nakende vijftiende verjaardag van Facebook onderzoeken de makers van het nieuwe Canvas-programma ‘Facebook en ik’ onder andere de invloed van het sociale netwerk op onze privacy. Daarvoor richtten ze hun pijlen op Eeklo.

Facebook werd in 2014 opgericht. Volgens VRT-journalist Tim Verheyden, die het programma ‘Facebook en ik’ maakte, is Facebook “het succesvolste product dat ooit door mensen is bedacht, maar ondertussen ook één van de meest controversiële. Steeds meer mensen stellen zich vragen over de mondiale impact van Facebook op ons welzijn, privacy, democratie, enzovoort.”

Om de impact van Facebook op onze privacy te onderzoeken, voerden de makers van het programma een experiment uit in Eeklo. Ze vroegen zich af hoe eenvoudig het is om mensen te beïnvloeden met enkele advertenties op Facebook. Daarom creëerden ze een advertentiecampagne voor pastinaak, dat ze in de markt zetten als afslankmiddel op basis van pseudowetenschappelijke berichten.

Doelgroep

Via Facebook is het bijzonder gemakkelijk om een specifieke doelgroep te selecteren uit de ongeveer 7,5 miljoen Belgische gebruikers. De tv-makers richtten zich voor hun advertentie met succes op Eeklose vrouwen die fan zijn van het Eén-programma ‘Dagelijkse Kost’. Tijdens de laatste twee maanden van 2018 steeg de verkoop van pastinaak in drie lokale supermarkten met respectievelijk 16, 300 en 436 procent.

Eeklose vrouwen die zich nu in het ootje genomen voelen, moeten zich geen zorgen maken: het was niet persoonlijk. Tim Verheyden verklaarde de keuze voor pastinaak in ‘Het Journaal’ op Eén als “bewust ludiek.”

‘Likes’ verkopen

De boodschap die de makers willen meegeven, is duidelijk. “Uit onderzoek blijkt dat drie op de vier gebruikers van Facebook niet beseffen dat Facebook alle informatie waarover het beschikt, bijhoudt en verkoopt aan adverteerders. De ‘likes’ die we geven, zeggen meer over ons dan we denken. Pastinaak is een relatief onschuldig voorbeeld, maar wat als het gaat over ideeën”, vraagt Verheyden zich af.

Dankzij de, weliswaar onbewuste, medewerking van de Eeklose vrouwen leert het experiment ons op te passen voor de gevaren die achter elke hoek op Facebook schuilen: nepnieuws, politieke propaganda en alternatieve feiten.