Kathleen (57) lijdt aan jongdementie, één keer had ze haar zendertje niet bij en toen liep het fout

Brugge -

De Cel Vermiste Personen roept tijdens deze koude dagen op tot waakzaamheid nadat ­Kathleen Mycke (57), een vrouw die lijdt aan jongdementie, zondagavond tijdens een fietstocht spoorloos verdween. Gelukkig werd ze vier uur later ongedeerd teruggevonden. “Het is van cruciaal belang dat we bij dit vriesweer met zijn allen alert zijn.”