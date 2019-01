Onze club-watchers meten de schade op na de nederlagen van Anderlecht en Club Brugge: offensieve versterking gezocht

Club Brugge trok gisteren zijn eerste versterking van 2019 aan. Een 18-jarige verdediger die de kneepjes van het vak nog moet leren en mogelijk pas in de zomer komt. Om in de play-offs zijn voet naast die van Racing Genk te zetten, moet Blauw-zwart meer doen. In de eerste plaats een waardige vervanger zoeken voor Wesley Moraes. En als Anderlecht nog enige Play-off 1-ambities heeft, worden het nog drukke tijden. Paars-wit zoekt nog een trefzekere spits en eventueel een rechtsback en balvaste middenvelder. Alleen wordt er ook geld ­gezocht om die aanwinsten te betalen. Marc Coucke heeft de ­kapitaalsverhoging van 35 miljoen wel in gang gezet, maar liefst worden ook nog overbodige spelers verkocht. Geen evidentie.