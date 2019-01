Merksem -

Voormalig zakenadvocaat Marc G. (59) uit Merksem komt steeds meer in opspraak. Zijn vroegere cliën­te Gilberte Taeymans beschuldigt hem ervan al haar bankrekeningen te hebben geplunderd. “300.000 euro spaargeld is weg en ik krijg de ene na de andere deurwaarder over de vloer.”