Je bent jong en je bidt wat: paus Franciscus lanceert wereldwijde gebedsapp

Geen beter medium om in hogere sferen te komen dan The Cloud. Dus heeft het Vaticaan nu een digitale poot gelanceerd: afgelopen zondag stelde paus Franciscus zijn eigen app ‘Click To Pray’ voor, zodat gelovigen wereldwijd samen kunnen bidden. Een millennial-poortje naar een eeuwenoud geloof. Maar bidt de jeugd eigenlijk nog? En als ze al bidt: doet ze het dan via een app?