CLUBNIEUWS. Club Brugge haalt Portugese verdediger, de mysterieuze blessure van Dimata bij Anderlecht

In de zoektocht naar een voetballende verdediger is Club Brugge uitgekomen bij Gonçalo Cardoso (18), een linksvoetige centrale verdediger van Boavista. Wat is er aan de hand met Landry Dimata? Sinds hij afhaakte voor het duel op AA Gent wordt er fel gespeculeerd rond de spits van Anderlecht. AA Gent en Sint-Truiden bleven gisteren druk onderhandelen over Roman Bezus. De Buffalo’s vonden een bondgenoot in de Oekraïner zelf, die druk zet op STVV om naar Gent te mogen vertrekken. Uw clubnieuws van de dag.

Club Brugge haalt Portugese verdediger (18), Luan Peres mag weg

In de zoektocht naar een voetballende verdediger is Club Brugge uitgekomen bij Gonçalo Cardoso (18), een linksvoetige centrale verdediger van Boavista. Hij debuteerde dit seizoen op het hoogste niveau en kwam al elf keer in actie in de competitie. Cardoso is ook jeugdinternational bij de U19 van Portugal. Hij geldt als een talent met goeie voeten en een degelijk kopspel dat nog groeimarge heeft.

Bij Club wordt de interesse in Cardoso bevestigd, al klinkt het dat de verdediger vooral als een wissel op de toekomst wordt beschouwd. Hij legt deze week medische testen af, maar doet mogelijk het seizoen nog uit in Portugal. Club zou hem een contract van vier seizoenen aanbieden en een transfersom van 2,3 miljoen euro betalen.

Mogelijk wordt Luan Peres in de deal met Boavista betrokken. De 24-jarige Braziliaan verzamelde amper speelminuten bij Club en zal het collectieve geheugen ingaan door zijn kolossale Champions League-misser tegen ­Atlético. Behalve Boavista heeft ook het Braziliaanse Gremio interesse in ­Peres.(jve, bla)

De mysterieuze blessure van Dimata bij Anderlecht

Wat is er aan de hand met Landry Dimata? Sinds hij afhaakte voor het duel op AA Gent wordt er fel gespeculeerd rond de spits van Anderlecht. Hangt een transfer (naar AS Roma) in de lucht of heeft hij een echte knieblessure? Anderlecht stuurde gisteren volgende boodschap: “Om de privacy van de speler te beschermen communiceren we niet over de aard van de blessure. De medische staf doet er alles aan om Dimata fit te krijgen voor de wedstrijd tegen Eupen zondag.”

Hoewel Dimata onlangs van makelaar veranderde, kunnen we een transfer bijna uitsluiten. Anderlecht neemt de gehuurde Dimata straks definitief over van Wolfsburg en daar zijn tussen de clubs duidelijke afspraken over. Onder meer dat hij in de winter niet naar een andere club kan verkassen. Rest dan de vraag hoe ernstig zijn knieblessure is. Eind november miste de topschutter (13 goals) ook al eens een drietal duels omdat hij te veel last had van het kraakbeen in zijn knie. Speelt dat dan nu weer op?(jug)

Beloftenmatch van 17 miljoen

De beloften van Anderlecht begonnen aan hun play-offs tegen Lokeren. Nou ja, beloften? Fred Rutten liet maar liefst 13 spelers van de A-kern aansluiten bij de U21 en niet de minsten: ­Buba Sanneh en Kenny Saief, Elias Cobbaut, Frank Boeckx, Alexis Saelemaekers, James ­Lawrence, Luka Adzic, Abdoul Dante, Mohammed ­Dauda, Jérémy Doku, Yari Verschaeren en Hannes Delcroix. Er stond dus al snel een kapitaal van zo’n 17 miljoen euro op het veld. Sanneh is al een ­speler van 8 miljoen, Cobbaut en Saief elk dik 3 miljoen, Adzic 0,8 miljoen en dan nog een paar honderdduizenden euro’s voor Lawrence, Dauda en Dante. Jonas De Roeck kwam trouwens even van de A-ploeg terug om de beloften te coachen en Rutten kwam kijken. Paars-wit won met 2-1 na goals van Sanneh en Verschaeren.(jug)

AA Gent duwt door voor Bezus (die zelf ook druk zet bij STVV)

AA Gent en Sint-Truiden bleven gisteren druk onderhandelen over Roman Bezus. De Buffalo’s vonden een bondgenoot in de Oekraïner zelf, die druk zet op STVV om naar Gent te mogen vertrekken.

De 28-jarige spelmaker kan in Gent zowel financieel als sportief zijn uitstekende prestaties van vóór Nieuwjaar verzilveren. Bezus droomt van de Oekraïense nationale ploeg en heeft het voorbeeld van zijn landgenoten Igor Plastun en Roman Yaremchuk, die via AA Gent bij de nationale selectie terechtkwamen. AA Gent bracht vrijdag al een bod uit van 1 miljoen euro, maar STVV vroeg (iets) meer. Zondag, voor de topper AA Gent-Anderlecht, werd er voort onderhandeld en ook gisteren liepen de gesprekken door. STVV onderzoekt allicht of één of meer spelers de omgekeerde richting zouden kunnen maken. De eindbeslissing ligt bij STVV-CEO Takayuki Tateishi.

Het vertrek van Bezus zou een forse aderlating zijn voor coach Marc Brys, die zijn Oekraïense spelmaker graag wil houden. Maar wat doe je met een speler die met zijn gedachten al elders zit en er mogelijk straks ontevreden bij loopt? Tateishi moet op zijn beurt overleggen met clubeigenaar DMM.com in Japan. In Sint-Truiden wordt in principe vandaag een beslissing verwacht in het dossier.Antwerp kwam eerder deze maand met een concreet bod waarbij Geoffry Hairemans en eventueel William Owusu in de omgekeerde richting konden gaan. Maar het is AA Gent dat finaal de strijd om Bezus lijkt te winnen.(vdm, jug, gus, ssg, gegy)

Preud’homme: “Vanheusden zeker Rode Duivel”

Michel Preud’homme was gisteren te gast in het RTBF-programma La Tribune. Daarin was hij vol lof over Zinho Vanheusden (19). “Hij wordt een topspeler en basisklant bij de Rode Duivels voor lange tijd. Hoe sneller hij erbij komt, hoe beter. Of ik de vergelijking met Kompany snap? Absoluut. Hij heeft alles: de intelligentie, de voeten op de grond, de mentaliteit. Het beste voor hem zou zijn om nog een jaar te blijven. Hopelijk aanvaardt Inter dat. Het is zijn wens en ook wij duimen ervoor.”(bfa)

KRC GENK. Geen schorsing voor Clement

Philippe Clement, die vrijdag op Stayen door ref Visser naar de tribune werd gestuurd, wordt niet gesanctioneerd. Kersvers bondsprocureur Kris Wagner vond de uitsluiting terecht, omdat hij eerder al een aanmaning had gekregen na aanhoudend protest. Maar volgens het bondsparket was de verwijzing naar de tribune “voldoende proportioneel en volstaat dat als sanctie”. (rco)

AA GENT. Beloften spelen gelijk bij Club

Gisteravond werkte Jong AA Gent zijn eerste competitieduel in Play-off 1 af. Op bezoek bij Club Brugge beleefde ook Manu Ferrera zijn vuurdoop als coach van de Gentse beloften. Hiervoor kon hij rekenen op De Smet en De Busser als leden van de A-kern. Opvallend: geen spoor te bespeuren van Raskin, Neto of Andri­jasevic, die helemaal uit beeld zijn verdwenen sinds hun verwijdering uit de A-kern tijdens de winterstop. Na een boeiende, evenwichtige eerste helft stond het in Torhout nog steeds 0-0. Ook na de pauze werd er niet meer gescoord.(ssg)

KV OOSTENDE. Conté weigert rode lantaarn Cyprus

Conté, die al maanden in de B-kern zit, blijft vasthouden aan zijn dik contract dat nog loopt tot juni. Er was een aanbieding van Ermis, de rode lantaarn in Cyprus, maar de Guineeër weigerde. Een beetje tot frustratie van KVO. De overgang van Zivkovic naar Sion moet wel rondkomen, rond Bjelica beweegt het voorlopig niet. Op 2 februari staat de match tegen Antwerp in het teken van de Oostendenaar. Oostendenaars kunnen een ticket kopen vanaf zes euro. Het initiatief wordt mee ondersteund door burgemeester Tommelein (Open VLD).(jug, jve)

KV KORTRIJK. Donderdag wordt indoor getraind

Mboyo volgt een aangepast programma. Ivanof is ook nog steeds niet fit. Gisteren werd er nog getraind op de Lange Munte. Vandaag wordt er twee keer getraind. Woensdag geeft Yves Vanderhaeghe (foto) de groep vrijaf en omwille van de hard bevroren velden gaat de groep donderdag indoor trainen in een Garrincha-complex.(kv)

CERCLE BRUGGE. Beloftematch tegen Genk afgelast wegens de vrieskoude

Gisteren had de groep vrij, vandaag wordt in de namiddag getraind. De beloftematch tussen Cercle en Genk werd wegens de vrieskou afgelast. Zaterdag komt de familie van de overleden Kenny Lalande op bezoek. Er zal ook één minuut stilte in acht worden genomen. Doelman Miguel Vandamme, tweeënhalf jaar geleden het slachtoffer van leukemie, ging weer op controle en werd volledig genezen verklaard. De doelman kan dus voluit onderhandelen over een nieuw contract.(kv)

WAASLAND-BEVEREN. Massop moet zich verantwoorden voor tackle

Milan Massop pakte afgelopen weekend een rode kaart in de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Het bondsparket deed hem geen voorstel tot schorsing, maar de aanvoerder moet zich binnenkort wel nog gaan verantwoorden in Brussel. De spelers van de A-kern genoten gisteren van een dagje vrijaf na het gelijkspel tegen Cercle. Swolfs, Liessens, Asomani, Badibanga, Gamboa, Jubitana, Keita, Vanzo en Dierckx werden geselecteerd voor de beloftenwedstrijd tegen Zulte Waregem.(whb)

ZULTE WAREGEM. Heylen Speler van de Maand

Michaël Heylen is verkozen tot Speler van de Maand in december. De centrale verdediger was een steunpilaar in het hart van de defensie. Voor Heylen is de persoonlijke prijs een pleister op de wonde. Dury vreest zijn verdediger kwijt te zijn tot het einde van de reguliere competitie met een blessure aan de rug.(jcs)