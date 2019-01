Weduwe Erik De Vlaeminck sleept Karl Vannieuwkerke en Roland Liboton voor rechter

Al wie de naam en faam van haar overleden echtgenoot Erik De Vlaeminck in vraag stelt, krijgt met Marina Swyn­gedauw te doen. Dat weten nu ook sportpresentator Karl Vannieuwkerke en ex-veldrijder Roland Liboton. Zij worden vandaag in Veurne voor de rechter verwacht.

“Het draait allemaal rond een uitzending van Extra Time”, zegt Karl Vannieuwkerke. “Sven Nys was uitgenodigd. Hij had een artikel bij waarin Liboton een en ander uit de doeken deed over doping­gebruik in het veldrijden. Ik polste of Nys meer over het onderwerp kwijt wou. Als je A zegt moet je B zeggen, Sven, zei ik. Maar daar is Nys niet op ingegaan. Toch is het die zin die bij de weduwe van Erik De Vlaeminck in het verkeerde keelgat is ­geschoten. Ik ben daarover ondervraagd en dat is het, wat mij betreft.”

Het bewuste artikel is een interview uit 2017 met gewezen veldrijder Roland Liboton. Daarin wordt hem gevraagd wie de beste veldrijder aller tijden was. Niet alleen vond Liboton dat hem die eer te beurt viel, hij liet ook uitschijnen dat Erik De Vlaeminck niet koosjer was toen hij in 1970 en 1971 de wereldtitel binnenhaalde.

Nooit betrapt

Het artikel is Marina Swyngedauw al langer een doorn in het oog. “Er waren toen ook al dopingcontroles en Erik werd op die wedstrijden nergens van beschuldigd, laat staan betrapt”, antwoordt zijn weduwe daar steevast op. Het zit Swyngedauw vooral hoog dat haar overleden kampioen zich niet meer kan verdedigen. “Het is niet omdat Erik er niet meer is dat je zomaar van alles en nog wat over hem kan zeggen en schrijven.” Dat was ook de reden waarom ze het interview vorig jaar al bij de Raad voor de Journalistiek aan de kaak stelde. Zonder succes.

Dat het artikel op tv opnieuw werd aangehaald, pikt Swyngedauw niet. Zij heeft zowel sportjournalist Karl Vannieuwkerke als veldrijder ­Roland Liboton nu rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechter in Veurne. “Mijn cliënte heeft een klacht ingediend bij een ­onderzoeksrechter voor het besmetten van de nalatenschap van haar overleden echtgenoot”, bevestigt haar ­advocate Els Leenknecht. “Zowel in persartikels als op tv worden kwetsende zaken over Erik De Vlaeminck geschreven en gezegd, terwijl de betrokkene zich onmogelijk kan ver­dedigen. Dat wil mijn cliënte niet zonder meer laten begaan. Wij zullen ons ook burgerlijke partij stellen.”

Vannieuwkerke gaat niet

Vannieuwkerke liet gisteren verstaan niet van plan te zijn vandaag naar de rechtbank te trekken. Voor zover bekend heeft hij ook (nog) geen advocaat onder de arm genomen. Liboton van zijn kant verkoos gisteren helemaal niet op zijn dagvaarding te reageren.