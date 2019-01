Vol winkelmandje met ‘overschot’ voor vier euro bij Albert Heijn

Supermarktketen Albert Heijn is voortaan lid van Too Good To Go, een app die strijdt tegen voedselverspilling. Voor 3,99 euro kan je een ‘verrassingsmandje’ bestellen vol producten die één dag na je aankoop uit de winkel moeten.

De supermarktketen garandeert dat in het mandje voor ­minstens twaalf euro aan producten zit, maar het kan ook meer zijn. Gisteren was het bijvoorbeeld 25 euro waard. Behalve een brood, een liter soep en een stuk Cambozola-kaas zat er ­onder meer witloof, een granaatappel, tonijnsla en een belegde boterham in.

Voorlopig is Gent de pilootstad met drie winkels. Als het systeem aanslaat, wordt het uitgebreid naar het hele land.