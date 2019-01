Ouders die voor de kindjes nog op zoek zijn naar een plaats in een vakantiekamp, kunnen voortaan ­terecht op de site kampzoeker.be. Die bundelt zo’n 3.000 kampen in Vlaanderen en Brussel voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Je kan er filteren op leeftijd, regio, vakantie­periode en het type kamp. Er zijn ook buitenlandse kampen te vinden, maar de ­vertrekplaats ligt wel telkens in Vlaanderen of Brussel. Via de site kun je ook onmiddellijk reserveren.