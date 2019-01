Degressiviteit van de uitkeringen? Het zal voor volgende keer zijn

Het moest het kroonjuweel van de jobsdeal zijn, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Door werklozen in het begin wat meer te geven, maar hun uitkering rapper te doen afnemen, worden die mensen sneller aangezet om een nieuwe job te zoeken. N-VA was zeer gebrand op de maatregel, maar verliet voor het Marrakechpact de regering. Nog voor minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zijn huiswerk af had. Het dossier staat op punt, maar nu is het nog maar net de vraag of de regering in lopende zaken de juridische basis nog heeft om de degressiviteit op eigen houtje in te voeren.