Belg ontsnapt uit Venezolaanse cel dankzij 17-jarige prostituee

Leyoma B., een Belg met Congolese roots die vastzat in een cel in Venezuela voor drugssmokkel, is kunnen ontsnappen. B. probeerde in oktober 2018 twee kilo cocaïne langs de douane van de luchthaven van Caracas te smokkelen. De drugs zaten verstopt in een encyclopedie. De Belgische trafikant wacht sindsdien in het cellencomplex van de politie van Vargas op zijn proces.

Maar vorige week kon B. ontsnappen toen een 17-jarige prostituee zich bij de gevangenis aanbood. Het prostitutiebezoek werd georganiseerd door drie politiemannen.

Lang kon B. echter niet van zijn vrijheid genieten: de politie kwam hem snel op het spoor in een hotel. Hij was in het bezit van een vals Congolees paspoort. Leyoma B. zit opnieuw in de cel, samen met de drie politiemannen-pooiers. Het is nog niet duidelijk of de drie ook medeplichtig zijn aan de ontsnapping van Leyoma.