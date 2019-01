Heist-op-den-Berg is een held rijker: de hond Nala. Die werd zondagnacht wakker van rook en vlammen in de woonkamer. Het dier begon daarop onophoudelijk te blaffen om zijn baasjes te wekken. Daardoor konden ze heelhuids het huis verlaten en zelfs nog een bluspoging ondernemen.

Het gezin Van Hoogten-Hendrickx uit de Bruggeneindse Heibaan lag al in bed toen er zondagavond brand uitbrak in hun woonkamer. “Ook al slapen we net boven de plaats waar het vuur op het gelijkvloers ...