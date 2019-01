Verkeersovertreders bestraffen? Deze Vlaamse burgemeester wil het helemaal anders aanpakken

Boutersem - De burgemeester van Boutersem wil niet ­enkel snelheidsduivels beboeten, maar voorbeeldige bestuurders ook belonen. Waarom verloten we bijvoorbeeld geen cadeau­bonnen, oppert Chris Vervliet (CD&V). “Het mag gerust eens gezegd worden wanneer het goed is”, ­reageert ­VIAS, het ­Belgisch ­Instituut voor de ­Verkeersveiligheid. “Maar zoiets kan alleen voor korte periodes.”

“Mensen betrappen wanneer ze het goed doen.” Zo noemt burgemeester Chris Vervliet het zelf. “Tijdens een onaangekondigde snelheidscontrole op een willekeurige plaats wil ik nummerplaten laten registeren van wie traag genoeg rijdt. Daaruit kunnen we een aantal inwoners selecteren en belonen met een attentie.”

Niet dat het hele Boutersemse budget voortaan wordt opgesoupeerd aan voorbeeldige bestuurders: de attenties blijven klein. “We gaan geen reizen verloten, hé”, zegt Vervliet. “Mijn suggestie is om cadeaubonnen van lokale handelaars uit te delen. En we gaan dat ook niet permanent doen. Vergelijk het met een alcoholcontrole. Wat telt, is dat we niet alles negatief aanpakken. Laat ons ook eens positief zijn.”

Het idee kreeg de burgemeester aangereikt door een bewoner. “En hij heeft gelijk: iedereen wil dat er traag wordt gereden in de eigen straat, maar drukt in andere straten zelf te diep het gas­pedaal in. Met een positief signaal kunnen we misschien werken aan de ingesteldheid van de mensen.”

Jackpot van boetes

Hoewel de concrete uitwerking pas de komende maanden volgt, is korpschef Walter Vranckx nu al enthou­siast. “Het is een mooi voorstel. We doen vandaag al iets gelijkaardigs met de bobcampagne, al mag de beloning gerust wat meer zijn dan een sleutelhanger. De eerste actie zal plaatsvinden in Boutersem, maar we doen het graag over in de andere gemeenten van onze zone, in Lubbeek, Bierbeek en Holsbeek.”

VIAS Institute heeft al eerder soortgelijke experimenten zien passeren. “Er is ooit zelfs een jackpot van geïnde boetes verloot aan bestuurders die zich wel aan de regels houden”, zegt woordvoerder Stef Willems. “Zulke initiatieven zijn oké zolang het niet om de grootte van het cadeau gaat, maar wel om het idee dat ook eens gezegd mag worden wanneer het goed is. Het blijft wel iets kortstondig. Want voort­durend ­iedereen belonen die zich aan de wegcode houdt, is natuurlijk ook niet haalbaar. Zeker omdat we eigenlijk mogen verwachten dat iedereen altijd de regels volgt.”