Zusjes Cathinka (18) en Charlène (17) klimmen samen naar de top, letterlijk

Essen - De zusjes Cathinka (18) en Charlène (17) Tilborghs uit Essen zijn Vlaams kampioen in de discipline ‘lead’ geworden in Klimax Puurs.

De Essense zussen weten wat klimmen is. Lead houdt in dat deelnemers een moeilijke route afleggen, met als doel om zo hoog mogelijk te geraken.

Tijdens de wedstrijden zijn tactiek, techniek, inzicht en uithoudingsvermogen belangrijk.

De zussen Tilborghs waren niet aan hun proefstuk toe. In 2017 namen ze samen al deel aan het wereldkampioenschap in Oostenrijk en aan het Europees kampioenschap in Rusland.

Beiden streven ernaar om in 2020 deel te nemen aan de Olympische Spelen.