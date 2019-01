BMW en Mercedes gaan samenwerken

BMW en Mercedes-moeder Daimler, de twee Duitse premiummerken én gezworen rivalen, praten over een verregaande samenwerking. Dat zou binnen de context zijn van de miljardenverslindende ontwikkeling van de zelfrijdende auto en het uitwerken van een wereldwijde industriestandaard.

Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt, die zich baseert op bronnen in zowel München (BMW) als Stuttgart (Daimler), gaat het voor alle duidelijkheid niet om een fusie of een overname.

De twee Duitse topmerken zijn niet de enige die heil zien in een “strategische samenwerking”: ­vorige week nog maakten Volkswagen en Ford bekend dat ze samen investeren in de ontwikkeling van elektrische auto’s. En als Volkswagen – dat met zijn twaalf merken dubbel zoveel auto’s verkoopt als BMW en Daimler samen – het al niet in zijn eentje kan klaren, dan de concurrentie ­zeker niet.