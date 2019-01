Anderlecht boekt 6,4 miljoen euro verlies

De eerste jaarrekening van het Coucke-tijdperk is een tegenvaller. Foto: Photo News

Anderlecht heeft afgelopen seizoen liefst 6,4 miljoen euro verlies gemaakt. Vooral de gestegen loonkosten en extra afschrijvingen van inkomende transfers zijn de oorzaken. Dat blijkt uit de jaarrekening, die zopas werd bekendgemaakt.

De eerste jaarrekening van het Coucke-tijdperk is een tegenvaller. De inkomsten in het seizoen 2017-2018 vielen terug van 104,5 naar 101,7 miljoen euro vergeleken met 2016-2017. Terwijl er dankzij deelname aan de Champions League wel een stijging was van de omzet van 43,8 naar 60,3 miljoen euro, daalden de overige opbrengsten — waarvan de transferinkomsten het leeuwendeel uitmaken — van 60,7 tot 41,4 miljoen euro.

Tegenover die gedaalde opbrengsten stond bovendien ook nog eens een stijging van de kosten van 102,5 naar 106,9 miljoen euro. Belangrijkste oorzaken hier zijn de loonkosten, die opnieuw de hoogte ingingen met acht procent tot 50,1 miljoen euro. Ook de afschrijvingen voor inkomende transfers kenden een stijging, van 11,7 naar 14,1 miljoen euro. Wel positief is dat de diensten en diverse goederen – waarin ook de makelaarsvergoedingen worden geboekt – daalden van 39,3 naar 34,3 miljoen euro. Na de verrekening van de financiële kosten landt Anderlecht zo op een verlies van 6,4 miljoen euro. Het eigen vermogen van paars-wit zakt zo van 14,7 naar 8,3 miljoen euro.

83,3 miljoen euro schulden

Ook de schuldpositie van Anderlecht blijft problematisch. Er staan voor 83,3 miljoen euro schulden in de boeken, waarvan 9,9 miljoen op lange termijn, 61,1 miljoen op korte termijn en 12,4 miljoen op de overlopende rekeningen. Tegenover die kortlopende schulden staan wel voor 30,6 miljoen euro aan kortlopende vorderingen.

Maar de conclusie blijft dus dat Coucke nog heel wat werk voor de boeg heeft om dit reusachtige gevaarte van koers te doen veranderen. Hij zal de schulden moeten aanzuiveren, de kosten in bedwang houden en dan pas zal aan investeringen kunnen gedacht worden. Het boekjaar liep van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. In de vier maanden dat Coucke er tijdens die periode aan het roer stond, heeft hij tij dus nog niet kunnen doen keren. Integendeel.